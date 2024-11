Un servizio ormai divenuto di grande importanza per la popolazione di Palmas Arborea e che l’amministrazione comunale vorrebbe confermare anche per il 2025.

Così il Comune palmarese ha deciso di aderire anche per la prossima annata all’Albo del Servizio Civile Universale presentando un progetto nell’ambito di “Educazione e promozione culturale, paesaggistica ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport”.

Il Comune di Palmas Arborea, dal 2019, è titolare di un progetto che ha permesso l’apertura di uno sportello informativo al cittadino, come supporto per favorire uno scambio di informazioni tra ente e cittadinanza. Non solo, lo sportello è stato anche un importante aiuto per quello che riguarda la tematica della transizione digitale che coinvolge tutti, incluse le persone meno avvezze all’uso della tecnologia.

In continuità, dunque, l’amministrazione comunale intende presentare una proposta progettuale, per la richiesta di un finanziamento, che prevede la presenza di 4 volontari per raggiungere gli obiettivi. “Anche quest'anno – commenta il sindaco Emanuele Cadoni - intendiamo ottenere il contributo per continuare a proporre un servizio utilissimo per la popolazione, specialmente le persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia digitale a cui è ormai orientata la pubblicità amministrazione”.

© Riproduzione riservata