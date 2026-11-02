Palmas Arborea, il Comitato di Sant'Antioco dona un defibrillatore automatico alla comunitàL’apparecchio è stato installato in una delle aree pubbliche maggiormente frequentate
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Una novità “salva-vita” trova posto da qualche giorno nel parco comunale di Palmas Arborea. È stato installato, infatti, un defibrillatore automatico esterno a disposizione del paese. Un dono del Comitato di Sant’Antioco 2025/2026 rivolto alla comunità, che può essere fondamentale in situazioni in cui occorre un intervento tempestivo durante un arresto cardiaco improvviso, come unico trattamento efficace per fermare la fibrillazione ventricolare e ripristinare il normale ritmo del cuore.
L’apparecchio è stato installato in una delle aree pubbliche maggiormente frequentate a Palmas Arborea.
«Un importante dono per la sicurezza di tutta la comunità – commenta il sindaco Andrea Pinna - L'Amministrazione comunale di Palmas Arborea ringrazia il Comitato per la sensibilità e la generosità dimostrata».