Il prefetto di Oristano Paolo Corritore ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il dottor Giuseppe Scrivo, dirigente superiore della Polizia di Stato, che da oggi assume l’incarico di Questore di Oristano.

Nel corso del cordiale incontro, Corritore ha rivolto al dottor Scrivo i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico affidatogli, dandogli il benvenuto nella provincia di Oristano ed esprimendo l’auspicio di una proficua e fattiva collaborazione istituzionale nell’affrontare le sfide connesse allo svolgimento dei rispettivi compiti al servizio della collettività e del territorio provinciale.

Nell’occasione sono stati sinteticamente richiamati i principali temi di interesse comune, sui quali sarà avviato, fin dai prossimi giorni, un confronto finalizzato ad assicurare il più efficace coordinamento delle attività istituzionali di competenza.

Il dottor Scrivo ha ringraziato il Prefetto per la cordiale accoglienza ricevuta, assicurando il massimo impegno nello svolgimento del nuovo incarico e manifestando la volontà di mettere a disposizione del territorio l’esperienza professionale maturata nel corso della propria carriera.

© Riproduzione riservata