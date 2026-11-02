La Comunità energetica rinnovabile di Oristano cerca nuovi aderenti. Dopo mesi di studi e progettazione, il Comune punta ora a coinvolgere direttamente cittadini e imprese, spiegando opportunità, vantaggi economici e modalità di partecipazione. Per questo venerdì 6 novembre, all’Hospitalis Sancti Antoni, è in programma un incontro pubblico dalle 9.30 alle 13.30, con un taglio pratico e la possibilità di ricevere assistenza nella compilazione dei moduli.

L’iniziativa rappresenta una nuova tappa del percorso avviato dall’Amministrazione comunale, dopo la redazione e l’approvazione dello studio di fattibilità e la condivisione del progetto con la Provincia di Oristano e il Cipor. I moduli di adesione sono già disponibili dal 9 giugno sul portale cer.comune.oristano.it.

La mattinata sarà divisa in due sessioni: dalle 9.30 alle 11.30 spazio ai cittadini, mentre dalle 11.30 alle 13.30 l’incontro sarà rivolto alle imprese.

«Dopo il lavoro di studio e di progettazione, vogliamo passare a una fase più concreta, mettendo cittadini e imprese nelle condizioni di conoscere le opportunità della CER e di partecipare consapevolmente», sottolinea l’assessore all’Energia Paolo Angioi. «Non si tratta soltanto di promuovere la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, ma anche di costruire un modello di collaborazione capace di generare benefici ambientali, economici e sociali per la comunità».

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