Rubinetti a secco. A causa di una grave rottura della condotta idrica, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua potabile nelle borgate marine di San Vero Milis. A comunicarlo è stato il Comune.

«La tipologia imprevedibile del guasto non ha lasciato alcun margine di preavviso - si legge in una nota - Sul posto sono già intervenuti gli operai del Comune con altre squadre specializzate per limitare i disagi. Si prevede di poter ripristinare il guasto in tempi celeri, ma, stante la gravità del danno, non è possibile quantificare i tempi di ripristino in questa prima fase. Ci scusiamo con gli utenti per il disagio».

Per i residenti delle borgate marine, però, non si tratta di una novità. A causa dell'impianto vecchio e obsoleto, i guasti accadono molto spesso. Tra gli obiettivi della nuova amministrazione, insediatasi a giugno scorso, c'è il rifacimento totale dell'impianto.

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