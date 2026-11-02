Mondo del giornalismo in lutto per la morte del giornalista e fotografo Francesco Pinna, all'età di 73 anni. Pinna è stato per tanti anni una presenza importante nel panorama dell'informazione oristanese. Professionista stimato, ha raccontato con passione, competenza e sensibilità la vita della città e del territorio, prima attraverso la fotografia e poi con la scrittura, collaborando con L'Unione Sarda, La Nuova Sardegna e l'agenzia Ansa.

«Il suo obiettivo e la sua penna hanno accompagnato anche tanti momenti della storia e delle tradizioni di Oristano, con particolare attenzione alla Sartiglia, manifestazione alla quale era profondamente legato e che ha seguito nel corso degli anni, documentandone i protagonisti, le emozioni e i momenti più significativi - si legge in una nota - La sua professionalità, la correttezza e la disponibilità nei rapporti umani gli hanno conquistato la stima e l'affetto di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui. La Fondazione Oristano, il Comitato Sartiglia, i Gremi, i cavalieri e tutte le componenti della grande famiglia della Sartiglia si stringono con sincera partecipazione ai familiari e a tutti i suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze. Con Francesco Pinna se ne va una voce autorevole dell'informazione locale e un amico della Sartiglia, che continuerà a vivere anche attraverso le immagini e i racconti con cui ha saputo custodirne e tramandarne la memoria».

(Unioneonline)

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