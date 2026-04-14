Tutto è ormai pronto a Palmas Arborea per i festeggiamenti in onore di Sant’Antioco Martire e Santa Rosa, patrono del paese, organizzati dall’omonimo comitato della festa. Dal prossimo weekend, una settimana tra devozione e festeggiamenti civili.

Nei giorni scorsi era già iniziato il percorso religioso, con le novene in onore del Santo.

Sabato 18 aprile, alle 10, la benedizione de “Su Lau” (l’alloro) e distribuzione per le vie del paese. Domenica 19, alle 9.30, la sfilata dei carri con la legna e l’allestimento del falò che verrà poi acceso alle 21. A seguire serata etnica con “Fantasias de Ballos”. Lunedì 20, alle 8.30, la Santa Messa. Alle 10, la benedizione dei cavalieri e la consegna de “Su Pannu” al capo corsa delle “Pariglie Palmaresi”; a seguire la processione accompagnata dagli organetti di Alessandro Atzei, Maurizio Sellero, Simone Cadoni e dalle launeddas di Luca Loria, con Santa Messa finale. La sera, alle 21.30, Danilo Sacco con “Hold Fast Tour 2026”. Martedì 21, alle 10.30, la processione accompagnata dagli organetti e la Santa Messa in onore di Santa Rosa. Alle 18 i balli in piazza con Alessandro Atzei e alle 21.30 il concerto di Maria Luisa Congiu. Sabato 25 aprile la Santa Messa in onore di Sant’Antioco Martire, alle 17.30. Nel pomeriggio giochi e animazione per bambini “Girogirando” e, alle 20.30, la musica con Duckies – Green Day tribute band, Max Manis – 883 Tribute band e Dj Mario Fargetta. Domenica 26 aprile, alle 10.30 la processione solenne e, infine, alle 14.30, la 27sima edizione della “Pariglie Palmaresi”, con la sfilata di cavalieri, gruppi folk, tamburini e trombettieri, “Cursa a in tres aneddus” e pariglie.

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