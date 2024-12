Sedi rinnovate e nuovi servizi per la clientela, grazie al Progetto “Polis”, negli uffici postali di Palmas Arborea e Tramatza. Dopo i lavori di ristrutturazione, infatti, hanno riaperto al pubblico le due sedi.

Così come in altri 71 uffici postali della provincia di Oristano, sarà ora possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”) e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell'Interno.

Il progetto “Polis”, inoltre, valorizza gli uffici postali con una serie di ulteriori interventi come la funzionale ottimizzazione degli spazi, la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e le postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette.

L’ufficio postale di Palmas Arborea sarà nuovamente a disposizione dei cittadini con il solito orario di apertura, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45; la sede di Tramatza, invece, è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato ,fino alle 12.45.

