A Busachi la Giunta guidata dal sindaco Giovanni Orrù, nei giorni scorsi, ha confermato per l’anno 2026 le indennità di funzione degli amministratori e il gettone di presenza per i consiglieri comunali e i componenti delle commissioni comunali.

Le somme restano dunque quelle già deliberate nel dicembre 2023. Per il sindaco prevedono un’indennità di 2.608 euro (ridotta del 50% se lavoratore dipendente), per il vicesindaco di 521 euro, pari al 20% dell’indennità del sindaco e ridotta del 50% se lavoratore dipendente. Ed ancora gli assessori percepiranno 391 euro, pari al 15% dell’indennità del sindaco e ridotta del 50% se lavoratore dipendente.

Il gettone di presenza per i consiglieri comunali e per i componenti delle commissioni è fissato in 34,20 euro. Il contributo presunto che la Regione erogherà al Comune di Busachi per le indennità agli amministratori, calcolato sulla base della spesa storica 2024, ammonta a circa 20.000 euro, mentre la previsione di spesa per l’anno 2026 è circa 56.500 euro. Secondo la normativa le indennità sono state ridotte del 10 per cento rispetto a quelle erogate in passato.

