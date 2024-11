A partire dal 15 dicembre, per un mese (domeniche e prefestivi) a Palmas Arborea si terrà il “Mercatino Natalizio”. Un’iniziativa del Comune, da realizzarsi nel centro del paese, con l’obiettivo di incrementare l'offerta commerciale e merceologica in un'area cittadina che negli ultimi anni ha subito una desertificazione commerciale.

La manifestazione si svolgerà tra piazza Sant’Antioco e lo spiazzo antistante via Pauli Majori. Entro lunedì 9 dicembre sarà possibile presentare le istanze per la concessione, temporanea, di uno stallo in occasione della manifestazione. «Alcuni cittadini», commenta il sindaco Emanuele Cadoni, «ci hanno proposto di attivare questo mercatino per il periodo natalizio. Per questo motivo, come amministrazione, abbiamo deciso di attivarlo concedendo gratuitamente suolo pubblico ed elettricità. L'intento è creare un po’ di animazione paesana, che vada oltre alle poche attività e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune».

Ammessi gli operatori commerciali e quelli non professionali abilitati alla vendita. La realizzazione dell’evento sarà possibile se saranno presenti almeno tre operatori. Le istanze potranno essere presentate attraverso la piattaforma online presente sul sito istituzionale dell’ente.

© Riproduzione riservata