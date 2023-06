Per il periodo estivo cambiano gli orari di apertura dell’ufficio del Servizio Civile nel Comune di Palmas Arborea in appoggio ai residenti.

Dallo scorso 19 giugno e fino al 15 settembre non cambiano i giorni di apertura, dal lunedì al venerdì, ma cambiano gli orari: la mattina l’ufficio sarà aperto dalle 9 alle 13, mentre nel pomeriggio dalle 16 alle 20.

Diversi i servizi a disposizione del cittadino: appoggio all’utenza in campo sanitario per il cambio del medico, per la prenotazione alle visite mediche o la consultazione del fascicolo sanitario; per quanto riguarda, invece, l’aspetto burocratico, per le domande di bonus o per le richieste di varie istanze comunali; sempre tra i servizi per le iscrizioni scolastiche, per le candidature online per un lavoro o la creazione di un curriculum vitae “Europass”.

Infine, in aiuto dei cittadini per la creazione dello SPID, i pagamenti PagoPa e l’attivazione CIE. L’ufficio si trova in via Rinascita, 17. Riservato agli utenti fragili, invece, impossibilitati a recarsi presso lo sportello, il contatto e-mail è digitalepalmas@gmail.com, mentre quello telefonico è 3473592781.

