Il Comune di Palmas Arborea ha avviato le preiscrizioni per il servizio di animazione estiva riservato ai minori. Preiscrizioni necessarie per poter definire il servizio, che dovrebbe durare 4 settimane. Chi farà la preiscrizione avrà la priorità nella fase di iscrizione.

Due le fasce d’età coinvolte: i bambini della scuola dell’Infanzia e quelli della Primaria. Il servizio verrà effettuato 5 giorni la settimana, per 4 o 5 ore al giorno (inizio alle 8.30 e conclusione alle 13), a partire dal 1 luglio.

Possono accedere al servizio i minori residenti a Palmas Arborea, frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, i minori non residenti ma frequentanti la primaria di Palmas Arborea, compresi gli iscritti alla 1° classe e i minori non residenti frequentanti la scuola dell'infanzia di Palmas Arborea con un fratello e/o sorella frequentanti la scuola primaria di Palmas Arborea.

Le preiscrizioni devono essere inoltrate entro la mezzanotte del 26 maggio. Per presentare la domanda ci si potrà recare presso l’ufficio del Servizio Civile, in via Rinascita 17, di fianco all’Ufficio Postale, dal lunedì al giovedì (dalle 9 alle 13.30 e dalle 16 alle 19) e il venerdì dalle 9 alle 13.30. In alternativa, l’istanza potrà essere compilata e trasmessa online accedendo al sito del comune.

© Riproduzione riservata