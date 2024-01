È stata aperta al pubblico, a Palmas Arborea, l’area dedicata al fitness. Sono terminati, infatti, i lavori di posizionamento degli attrezzi per la ginnastica libera, all’interno del parco comunale situato all’ingresso del paese. Una richiesta arrivata direttamente dai cittadini.

«Era da tempo – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – che alcuni giovani ci chiedevano di realizzare una struttura simile, che ora vede la luce». Nell’area fitness sono presenti una decina di attrezzi inclusivi, dedicate alle attività a corpo libero, che saranno fruibili liberamente da chi ne vorrà fare uso.

L’intervento è stato realizzato grazie ad un finanziamento di 28.500 euro proveniente dal PNRR, rivolto ad investimenti per infrastrutture sociali. Durante i primi giorni di apertura al pubblico è già stato importante il riscontro in termini di utilizzo da parte della popolazione. «Un impegno da parte dell’amministrazione – conclude Cadoni – nel sociale e nell’invogliare la popolazione alla pratica sportiva, soprattutto in funzione dei benefici che ha per la salute. Con questo intervento abbiamo voluto incrementare l’offerta di servizi in questo ambito».

