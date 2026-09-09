Palmas Arborea, al via le richieste per la concessione di contributi alle società sportiveA disposizione ci sono novemila euro
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Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi alle società sportive per l’anno 2026. L’intervento è destinato al sostegno della promozione della pratica sportiva.
La somma complessiva che l’ente ha deciso di destinare è di 9mila euro.
Potranno fare richiesta di finanziamento i soggetti, non a scopo di lucro, che svolgono attività sportiva nel territorio di Palmas Arborea, con particolare attenzione all’avviamento dei giovani allo sport. Nello specifico, le società sportive dovranno essere attive sul territorio comunale da almeno due anni, avere un’anzianità di almeno due anni di attività nell’ambito della federazione di appartenenza, regolarmente affiliate al Coni e rette da organi elettivi. I soggetti interessati a beneficiare dei contributi, potranno presentare domanda al Comune entro il 28 settembre. Le domande devono essere compilate esclusivamente utilizzando il format caricato sul sito del comune di Palmas Arborea. L’accesso al portale potrà essere fatto mediante SPID, CIE o CNS.