I Carabinieri della Stazione di Terralba hanno arrestato in flagranza una donna residente nell’Oristanese, già nota alla forze dell’ordine, trovata in possesso di un ingente quantitativo di marijuana.

La 40enne era alla guida di uno scooter, ispezionato dagli agenti che si sono insospettiti per la sua grande agitazione durante un semplice controllo. E infatti all’interno del portaoggetti nascondeva circa 700 grammi di marijuana.

I militari hanno poi esteso i controlli anche alla casa della donna rinvenendo altri 74 grammi della stessa sostanza, 880 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestata, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Oristano, è stata posta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline)

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