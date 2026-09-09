Diego Deplano, ricercatore dell’Università di Cagliari, ha vinto il Best Young Author Paper Award 2026 della Ieee Control Systems Society, riconoscimento destinato agli autori under 35 che si sono distinti per pubblicazioni sulle principali riviste internazionali della Società.

Il premio è stato assegnato a Parma, durante l’assemblea nazionale della Società Italiana dei docenti e ricercatori in automatica (Sidra), nell’ambito del convegno Automatica.it.

Deplano era tra i tre finalisti, insieme a ricercatori dell’Università di Napoli Federico II e dell’Università di Bologna. Il riconoscimento premia l’articolo “Robust Online Learning Over Networks”, pubblicato su Ieee Transactions on Automatic Control e realizzato in collaborazione tra l’Università di Cagliari e il KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma. Deplano è autore insieme a Nicola Bastianello.

«Lo studio – si legge in una nota dell’Ateneo -affronta il problema dell’apprendimento distribuito, una frontiera dell’intelligenza artificiale che permette a dispositivi connessi di collaborare alla costruzione di un modello condiviso senza dover centralizzare i dati».

«La ricerca prende in considerazione condizioni tipiche dei sistemi reali, come perdita di messaggi, velocità di comunicazione differenti, capacità di calcolo limitate e dati che cambiano nel tempo. Il lavoro propone nuovi strumenti matematici per garantire che l’apprendimento rimanga efficace anche in presenza di queste imperfezioni, aprendo prospettive applicative in settori come reti di sensori, robotica collaborativa, sistemi energetici e sanità».

(Unioneonline/A.D.)

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