Dal 20 al 28 settembre, Torregrande si trasformerà per una settimana in un crocevia europeo. Ad accoglierlo sarà il Camping Spinnaker, direttamente sul mare, che ospiterà “Blue & Green Inclusion”, un progetto di scambio giovanile finanziato dal programma Erasmus+ (azione KA152 - Mobilità dei giovani) e organizzato dall’Associazione Coda di Lupo. «Con questo progetto vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con coetanei di altri paesi», spiega Elena Frau, referente di Coda di Lupo. «Il mare e l’ambiente naturale di Torregrande diventano un’aula a cielo aperto, dove si impara a conoscersi meglio proprio mentre si conosce l’altro».

L’iniziativa, infatti, punta a far riscoprire ai partecipanti il legame con sé stessi, con gli altri e con la natura, attraverso esperienze all’aria aperta, sport e attività in ambiente naturale pensate per rafforzare il benessere fisico e mentale, la fiducia in sé stessi e alcune competenze utili per la vita quotidiana. Al centro del programma ci saranno dunque temi come la salute mentale, la vita all’aperto e lo sport, affrontati non in aula ma sul campo, tra vela, beach tennis e stand up paddle. A rendere speciale l’esperienza sarà soprattutto l’incontro tra culture diverse: allo scambio parteciperanno complessivamente 28 giovani provenienti da quattro paesi europei - Italia, Spagna, Polonia e Turchia - ciascuno rappresentato da un gruppo di sei partecipanti più un capogruppo. Per la delegazione italiana sono disponibili 7 posti, rivolti a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni desiderosi di vivere una settimana di crescita personale e di confronto internazionale, oltre a un posto riservato al capogruppo, senza limiti di età superiore. La partecipazione non comporta costi: alloggio e vitto sono infatti interamente coperti dal programma Erasmus+. I giovani selezionati saranno ospitati in pensione completa al Camping Spinnaker di Torregrande, in camere condivise dotate di bagno privato, con colazione, pranzo e cena serviti direttamente presso il ristorante della struttura. Al termine del progetto, ogni partecipante riceverà lo Youthpass, il certificato promosso dalla Commissione Europea che riconosce ufficialmente le competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale: uno strumento che può rivelarsi utile per futuri percorsi di studio o di lavoro all’estero.

«Invitiamo i ragazzi e le ragazze della zona a non lasciarsi scappare questa opportunità: è un’esperienza gratuita, formativa e che spesso lascia il segno molto più di un viaggio qualunque», aggiunge Frau. “Blue & Green Inclusion” si propone così come un’occasione concreta per i giovani sardi di vivere un’esperienza di mobilità europea a due passi da casa, in un contesto inclusivo, multiculturale e a stretto contatto con il mare e la natura della costa oristanese. Per informazioni e candidature è possibile contattare l'associazione Coda di Lupo all’indirizzo codadilupo.erasmus@gmail.com o attraverso i canali social dell’associazione.

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