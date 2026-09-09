Gonnoscodina, al via le richieste per poter partecipare con uno stand alla "Sagra de Sa Fregua"Le adesioni dovranno pervenire entro il prossimo 30 settembre
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È partito il conto alla rovescia, a Gonnoscodina, in vista della “Sagra de sa Fregua”, organizzata dalla Pro loco e dal Comune.
Fissata ufficialmente la data, domenica 11 ottobre, in queste settimane si sta mettendo in moto la macchina organizzativa. In vista della 21sima edizione, infatti, l’associazione ha pubblicato un avviso rivolto agli espositori che vorranno partecipare all’evento con uno stand.
Gli interessati potranno presentare il modulo, disponibile nei canali social della Pro loco.
La richiesta potrà essere presentata via e-mail (indirizzo prolocogonnoscodina@libero.it) o direttamente nella cassetta postale della sede della Pro loco, in via San Sebastiano (Casa Natale di Monsignor Sanna, fronte oratorio). Le adesioni dovranno pervenire entro il prossimo 30 settembre.