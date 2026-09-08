Il contrasto allo spopolamento nei piccoli centri dell’interno passa anche per l’attivazione di nuovi servizi in favore della cittadinanza. Ecco allora che negli uffici postali del il contrasto allo spopolamento nei piccoli centri dell’interno passa anche per l’attivazione di nuovi servizi in favore della cittadinanza. E nel Barigadu si registrano importanti novità. Sono infatti operativi i nuovi ATM Postamat installati presso gli uffici postali di Ardauli e Ula Tirso.

“I dispositivi di ultima generazione sono caratterizzati da migliori performance, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e da numerose novità in termini di funzionalità e servizi”, spiegano dalle Poste. Oltre al prelievo di denaro contante, i Postamat di Ardauli e Ula Tirso consentono anche di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli degli uffici postali, come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay.

Selezionando la voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile effettuare ricariche sia del credito telefonico sia di qualsiasi carta prepagata Postepay. I nuovi ATM, utilizzando l’App Postepay e/o l’App BancoPosta, prevedono inoltre la possibilità di prelevare contanti anche in modalità “cardless” ovvero utilizzando lo smartphone anziché le carte abilitate.

A innalzare i livelli di protezione degli ATM Postamat di Ardauli e Ula Tirso una serie di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto. Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

© Riproduzione riservata