Il Comune di Ruinas ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze per gli assegni di studio comunali, rivolti agli studenti delle Secondarie di primo e secondo grado, in relazione all’anno scolastico 2025/2026.

Nello specifico, possono presentare la domanda gli studenti dalla prima alla terza classe delle Medie che hanno conseguito la promozione o la licenza media con una votazione finale pari o superiore al 7, gli studenti dalla classe prima alla quarta delle Superiori che hanno conseguito la promozione, senza debiti formativi, con una media voto finale pari o superiore al 7 e i ragazzi che hanno ottenuto il diploma di maturità con votazione pari o superiore a 70/100.

Oltre ai requisiti di merito occorrerà anche essere in possesso di Spid o Cie per la presentazione dell'istanza, essere in possesso dell'attestazione Isee in corso di validità e non aver usufruito di analoghi benefici da parte di altri enti o istituzioni per l'anno scolastico 2025/2026.

La domanda potrà essere presentata online sullo “Sportello del Cittadino”, anche tramite il supporto dello Sportello “Informacittadino”. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 18 settembre.

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