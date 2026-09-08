Gli interventi sono quattro, le risorse a disposizione invece un milione e 573 mila euro.

Nella seduta del Consiglio Comunale di Siamaggiore è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Si tratta dello strumento di programmazione che mette nero su bianco le opere e gli interventi individuati dall'amministrazione per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio di Siamaggiore.

Il primo intervento importante riguarda il completamento dell’area Pip, per un totale di 470 mila euro, che prevede la realizzazione di una rotatoria di ingresso e collegamento tra l'area e la complanare est. «Opera attesa e necessaria per mettere in sicurezza gli automobilisti - spiega il sindaco, Davide Dessì - Si tratta di un incrocio molto pericoloso dove transitano a tutte le ore i mezzi pesanti».

Il programma prevede poi la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di via dell'industria, grazie a 400 mila euro: «Tratto completamente pieno di buche - spiega Dessì - L'asfalto nuovo però non basta. Da uno studio è emerso che non gode di ottima salute nemmeno la parte strutturale che deve essere prima rinforzata». Ci sarà poi la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’ex scuola elementare, per un totale di 373 mila euro, che prevede la realizzazione del nuovo archivio comunale. Ma anche la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Aldo Moro dove i marciapiedi sono ormai fatiscenti: a disposizione ci sono 330 mila euro.

«Si tratta di interventi che interessano infrastrutture, sicurezza, viabilità, patrimonio pubblico ed efficientamento energetico - conclude il primo cittadino - con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità degli spazi e dei servizi a disposizione della comunità».

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