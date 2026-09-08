Incidente stradale, nel pomeriggio attorno alle 17, all'incrocio tra la SP10 e la SP 11 sul territorio di San Vero Milis.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate proprio in corrispondenza dell'incrocio.

I Vigili del Fuoco di Oristano hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due autovetture coinvolte.

Gli occupanti, usciti autonomamente dall'abitacolo, sono stati presi in carico dal personale del servizio sanitario regionale.

Forze dell'ordine sul posto per quanto di loro competenza.

(Unioneonline)

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