Con la fine del suo mandato triennale, Giampiero Cau, presidente del Comitato di Sant’Ignazio, ha voluto salutare e ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla rinascita della festività campestre.

«Dopo gli anni difficili della pandemia», evidenzia Cau, «l’attività era rimasta sospesa e siamo dovuti ripartire praticamente da zero. In questo triennio, il comitato ha investito decine di migliaia di euro per riportare le manifestazioni al loro splendore, destinandone oltre 10.000 solo per l'acquisto di attrezzature indispensabili. Il lavoro svolto ha permesso di chiudere con un fondo cassa di oltre 11.000 euro».

Un risultato importante, che testimonia la solidità e la trasparenza della gestione. «Ringrazio», afferma Cau, «le tante associazioni e le persone, sia interne che esterne al direttivo, che hanno reso possibile tutto questo. Senza di loro non avremmo potuto raggiungere questi traguardi. Saluto tutti e auguro al nuovo direttivo un buon lavoro».

