Sono terminati, a Villaurbana, i lavori di rifacimento della passerella pedonale che attraversa il Rio “San Crispo”. La struttura collega il centro urbano alle zone del cimitero e del piano insediamenti produttivi. In questo modo, la viabilità pedonale tornerà a essere in piena sicurezza. Per la nuova passerella sono stati investiti 420mila euro, in gran parte grazie ad un contributo del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile). Non solo sarà nuovamente fruibile ma cambierà anche il materiale: la vecchia struttura in legno, infatti, aveva problemi strutturali e cedimenti, ed è stato sostituito con una nuova in acciaio. “Un’opera strategia – commenta il sindaco Paolo Pireddu – perché consente alle persone di raggiungere a piedi il cimitero e la circonvallazione dal centro abitato. È stato un lavoro importante e necessario, un grande impegno economico e tecnico. Ora si potrà attraversare il rio “San Crispo” in sicurezza, senza dover passare dalla provinciale, sempre molto trafficata. In prospettiva, poi, il passaggio sarà collegato ad un percorso pedonale e ciclabile che arriverà fino al campo sportivo e alla via Cagliari”.

