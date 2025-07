Il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, si è recato in visita alla società cooperativa “Nieddittas”. Accompagnato dalla dottoressa Cristiana Mura, responsabile Ufficio Qualità e Sicurezza Alimentare, ha visitato l’allevamento delle cozze della specie “Mytilus galloprovincialis” che si estende per 86 ettari di vivai a mare, nel Golfo di Oristano. Successivamente l'appuntamento è proseguito ad Arborea, in località Corru Mannu, nella sede e nel Centro di depurazione e spedizione che si estende per quasi 3000 mq.

L’azienda dà lavoro in maniera stabile a oltre 150 persone e nel periodo estivo l'organico raggiunge le 200 unità. Prerogativa della cooperativa è la salvaguardia della sicurezza alimentare che viene garantita con oltre 6000 controlli l’anno su tutte le fasi di processo della filiera certificata.

«Il settore ittico rappresenta una delle eccellenze del mare di Sardegna, espressione autentica del patrimonio naturale e contribuisce in maniera rilevante allo sviluppo economico sostenibile dell’Isola», le parole del prefetto Angieri. «Nieddittas è un orgoglio per la nostra provincia, non solo per la qualità del prodotto, ma anche per l’attenzione alla sostenibilità e alla tracciabilità che garantisce sicurezza, trasparenza e rispetto per il consumatore».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata