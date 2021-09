Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori nei campi da tennis presenti nell’area sportiva di Palmas Arborea.

Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, infatti, l’esecutivo guidato da Emanuele Cadoni, ha approvato il progetto esecutivo e definitivo del secondo lotto relativo alla ristrutturazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi. Nel primo lotto di lavori, invece, si era intervenuto per la messa in sicurezza delle tribune del campo di calcio e per sistemare la recinzione del campo di Tiria.

I lavori, nello specifico, riguarderanno il rifacimento dei campi da tennis che si trovano a ridosso degli spogliatoi del campo da calcio. La somma a disposizione per l’opera è di circa 69mila euro, finanziata per 50mila euro dallo Stato, rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti e stanziati per misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, e i rimanenti 19mila euro circa da un fondo, sempre statale, dedicato alle infrastrutture sociali.

“Come da nostro programma – commenta Cadoni, 45 anni – siamo intervenuti sul ripristino delle cose esistenti, in modo tale da renderle utilizzabili, prima di costruire cose nuove. È il caso della piattaforma del campo da tennis che, tra l’altro, è anche pericolosa per gli avventori degli spogliatoi”.

