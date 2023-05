Sono iniziati, a Palmas Arborea, i lavori per la riqualificazione e l’ampliamento del Centro Polifunzionale di via Verdi. Una struttura importante per la comunità e che, dopo gli interventi, ricoprirà il ruolo di punto di riferimento per la vita sociale del paese.

L’edificio potrà essere utilizzato per varie esigenze da parte della popolazione, ampliato con oltre 150 metri quadrati a disposizione. Lavori che sono stati possibili grazie ai 600mila euro di fondi regionali, che rientrano all’interno del Progetto di Sviluppo Territoriale, definito “Percorsi di Sostenibilità nella Terra dei Fenici”, firmata dall’Unione dei Comuni dei Fenici (del quale fa parte anche Palmas Arborea) e Regione Sardegna.

Gli interventi sono tuttora in corso e dovrebbero terminare entro il prossimo 31 dicembre, la comunità avrà uno spazio che fino ad oggi non aveva. «Sarà una struttura strategica – commenta il sindaco, Emanuele Cadoni – in quanto fino ad oggi Palmas Arborea era sprovvista di qualcosa di simile. Siamo contenti di mettere a disposizione della cittadinanza un ambiente che potrà servire da Ludoteca a centro diurno per anziani, fino a locali per mostre e convegni».

