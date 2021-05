Sono previste delle novità nella Scuola Secondaria di Primo Grado a Palmas Arborea.

Nelle prossime settimane, infatti, prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza degli impianti della struttura. È quanto deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Emanuele Cadoni. “In particolare – commenta Cadoni – andiamo a completare l’adeguamento degli impianti elettrici dell’edificio della Scuola Media, in modo tale da ottenere le certificazioni energetiche”.

Dalla delibera della Giunta, per gli interventi, il Comune ha messo sul piatto circa 20mila euro, ottenuti in parte dal progetto “Iscol@” (12mila euro) e in parte da fondi di bilancio dell’ente (8mila euro). La programmazione è stata stilata nei minimi dettagli, con i ragazzi che non avranno problemi a concludere l’anno scolastico nella struttura di via Laconi.

“I lavori – conclude il sindaco – dovrebbero iniziare a giugno, nel periodo in cui ci sarà a chiusura della scuola e non saranno presenti gli alunni in classe”.

