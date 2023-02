Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale a Palmas Arborea, l’esecutivo guidato da Emanuele Cadoni ha deliberato la definizione delle risorse, riferite all’annata 2023, rivolta a soggetti pubblici e privati per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.

L’esigenza principale della delibera è quella di programmare e di definire le attività che possano essere di interesse per la popolazione e di coinvolgimento della cittadinanza.

Nello specifico la somma si riferisce ai contributi e ai benefici economici che vengono finanziati dall’ente comunale per le manifestazioni svolte all’interno della comunità, che aggregano la cittadinanza e rivestono un importante valore socio-culturale, identitario e religioso.

Lo stanziamento deciso dalla Giunta comunale è pari a 13mila euro, in modo tale da permettere anche agli interessati di poter programmare e definire le attività occasionali di interesse per la popolazione e di coinvolgimento della cittadinanza, al fine di incentivare i soggetti privati nell’organizzazione degli eventi.

«È una delibera – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – che ha come obiettivo quello di invitare le associazioni a presentare la richiesta per programmare i fondi necessari. In un secondo momento, sulla base delle manifestazioni realizzate verranno distribuiti i contributi».

