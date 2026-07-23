Il Comune di Oristano concede quasi due mesi in più agli operatori economici interessati a partecipare alla gara per la gestione e la valorizzazione dell’area sosta camper e dell’area grandi eventi di Torregrande. Con una determina della dirigente Maria Rimedia Chergia sono stati infatti prorogati i termini del bando pubblicato lo scorso 2 luglio.

La decisione è stata presa per consentire ai potenziali concorrenti di predisporre proposte tecniche ed economico-finanziarie più approfondite per un progetto ritenuto particolarmente complesso, sia sotto il profilo gestionale sia sotto quello della valorizzazione turistico-ricettiva del compendio. Il Comune evidenzia inoltre che diversi operatori hanno manifestato interesse alla procedura, chiedendo però più tempo per studiare la documentazione e perfezionare le offerte.

I sopralluoghi potranno essere effettuati fino al 17 settembre, mentre il termine per la presentazione delle offerte slitta alle 12.30 del 25 settembre, rispetto alla precedente scadenza fissata al 4 agosto. L’apertura delle buste è stata invece rinviata al 1° ottobre.

L'obiettivo è favorire la massima partecipazione alla procedura, garantendo concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, oltre a ricevere proposte di elevata qualità per la valorizzazione di un’area considerata strategica per lo sviluppo turistico della borgata marina.

Restano invece invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni previste dal bando originario.

© Riproduzione riservata