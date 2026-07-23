Nel litorale di Maimoni i parcheggi per ora si pagano solo in contanti. Questo non perché i parcometri presenti nella zona costiera non sono funzionanti, ma per l'assenza delle linee di comunicazione.

"Invitiamo pertanto gli automobilisti che intendono usufruire delle aree di sosta a pagamento a munirsi di monete per l’utilizzo dei sei parcometri presenti oppure stipulare l’abbonamento, così da evitare possibili inconvenienti - si legge in una nota del Comune di Cabras - Per chi sceglie di effettuare il pagamento tramite carta o bancomat, si precisa che sono da considerarsi valide esclusivamente le operazioni concluse con l’emissione del relativo ticket. Eventuali preautorizzazioni visualizzate sulle applicazioni della propria banca, ma non seguite dalla stampa del ticket, saranno automaticamente stornate secondo le tempistiche previste dal proprio istituto di credito".

L'amministrazione sta lavorando affinché gli operatori di telefonia possano ripristinare in tempi celeri la piena connettività nell’area interessata, eliminando il disservizio.

"Ci scusiamo per il disagio - si legge ancora - e ringraziamo tutti gli utenti per la collaborazione e la comprensione".

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