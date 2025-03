Al via le manifestazioni di interesse per aderire al programma di vaccinazione contro la lingua blu per il 2025: tutti gli allevatori di ovini i cui stabilimenti si trovino in provincia di Oristano dovranno inviare la richiesta al servizio di Sanità animale della Asl 5 di Oristano entro lunedì 21 aprile. A comunicarlo è lo stesso servizio di Sanità animale, diretto da Enrico Vacca, che ha pubblicato l'avviso rivolto a tutti gli allevatori di capi ovini, animali che nei mesi scorsi sono stati pesantemente colpiti da una nuova epidemia di febbre catarrale.

«La vaccinazione è uno strumento fondamentale per proteggere il nostro patrimonio ovino», afferma la veterinaria del Servizio di Sanità animale Anna Paola Corda. «Questo è il momento migliore per avviare la campagna, in quanto attualmente sul territorio non sono presenti focolai di lingua blu. Più facciamo in fretta, più animali vacciniamo e più riusciamo ad ottenere la copertura di gregge».

Il programma di vaccinazione riguarderà in particolare i sierotipi BTV3, BTV4 e BTV8, quelli maggiormente circolanti sul territorio nelle ultime stagioni. Per aderire alla nuova campagna vaccinale, gli allevatori dovranno compilare un modulo di adesione, disponibile in tutti gli uffici veterinari della Asl 5 e sul sito.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata