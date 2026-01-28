Arriva in Consiglio provinciale il primo passaggio politico di rilievo della nuova maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Paolo Pireddu. Venerdì 30 gennaio alle 18, l’assemblea si riunisce infatti con all’ordine del alcuni centrali: la presentazione delle linee programmatiche, l’approvazione del Docimento unico di programmazione e il bilancio 2026-28, documenti che definiranno l’impianto politico-amministrativo e le priorità operative per i prossimi due anni anni.

Una tappa importante chiamata a delineare la visione strategica dell’Ente, chiamato a confrontarsi su temi cruciali come infrastrutture, servizi, sviluppo territoriale e coordinamento istituzionale. La seduta sarà anche un banco di prova per il gruppo di opposizione del Campo Largo, che in queste prime settimane di mandato si è mostrato particolarmente attivo e determinato nel mettere in luce significative scelte da attuare. L’appuntamento offrirà quindi un quadro più chiaro dei rapporti di forza e del clima politico che accompagnerà la nuova consiliatura.

Tra i punti in discussione anche lo scioglimento della Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra la Provincia di Oristano e il Comune di Tramatza, tema tecnico ma significativo per la futura organizzazione interna dell’ente. Sal primo marzo l’attuale segretaria Maria Teresa Sanna andrà in pensione. Dal palazzo di via Carboni non trapela però ancora nulla sul nome di chi dovrà prendere il suo posto.

