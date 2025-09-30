Ha venduto online decine di migliaia di confezioni di farmaci veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta elettronica veterinaria.

Per questo, su richiesta dei carabinieri del Nas di Cagliari, i militari del reparto operativo del comando carabinieri per la tutela della salute di Roma si sono presentati negli uffici di una società con sede nella provincia di Oristano per la notifica di una decreto del ministero della Salute che impone l’oscuramento del sito web.

Dagli accertamenti è emerso che l’azienda, nel solo periodo compreso tra febbraio e settembre 2024, avesse distribuito tramite e-commerce un totale di 47.057 farmaci.

Al legale rappresentate è stata anche notificata la sanzione di 20.658 euro.

