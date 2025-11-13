Anche nelle farmacie della provincia di Oristano hanno preso il via da pochi giorni le vaccinazioni antinfluenzali. In tutta la provincia sono 22: sono quelle che hanno aderito alla campagna 2025 in seguito all’accordo firmato lo scorso anno dall’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, e il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis. «Quello delle farmacie - fa sapere la Asl di Oristano - è un dato in evoluzione, che potrà ulteriormente ampliarsi nei prossimi giorni. I cittadini possono ricevere il vaccino anche negli 11 centri vaccinali sparsi nella provincia, poi negli ambulatori dei medici di base e in quelli dove sono presenti i pediatri. Ma anche a domicilio, per i soli pazienti impossibilitati a camminare - spiega la Asl - su richiesta al personale del servizio di Igiene Pubblica Asl o al medico di medicina generale».

Per quanto riguarda gli ambulatori Ascot, dove ancora il vaccino non viene somministrato, la Asl ha richiesto ai medici la disponibilità ad aderire alla campagna antinfluenzale. «L’adesione alla campagna da parte dei professionisti è su base volontaria, non obbligatoria - riferisce l'azienda - Al fine di assicurare comunque la possibilità di vaccinarsi a tutti i cittadini, compresi quelli che abitano in comuni più distanti dai centri vaccinali, privi di medico di medicina generale, di Ascot e di farmacie aderenti alla campagna antinfluenzale, la direzione sta lavorando per organizzare la somministrazioni dei vaccini attraverso l’infermiere di comunità, in apposite giornate vaccinali le cui modalità di esecuzioni saranno rese note prossimamente».

© Riproduzione riservata