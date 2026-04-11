​​​​​​Nuove segnalazioni per la presenza di un maniaco nella pineta di Torregrande. Dopo la denuncia dell'insegnante che venerdì sera è stata inseguita da uno sconosciuto mentre correva fra gli alberi, oggi una ragazza si è presentata in Questura per raccontare un episodio simile. E adesso è caccia all’uomo, la polizia continua gli accertamenti per individuare il responsabile.

Venerdì pomeriggio l’uomo, un cittadino straniero, avrebbe molestato diverse donne. Prima si sarebbe denudato davanti a due ragazze che facevano jogging in pineta: le due però lo hanno affrontato con decisione e a quel punto lui si è allontanato. Poco dopo ci ha provato con un’altra giovane che è stata avvicinata e molestata. Lei si è difesa, ha reagito ed è riuscita a metterlo in fuga. Subito dopo è stata la volta dell’insegnante che, dopo aver notato l’uomo che si masturbava, ha continuato la sua corsa. «Poco dopo si è rivestito e mi ha inseguito, credo mi abbia afferrato ai polsi e sono caduta finendo su una pianta di fichi d’india» ha raccontato la professoressa, ancora sotto choc.

Gli investigatori, coordinati dal capo della Mobile Samuele Cabizzosu, hanno sentito a lungo le vittime, e hanno avviato subito le ricerche. Al vaglio anche le immagini delle telecamere per cercare qualsiasi elemento utile a identificare l’uomo che, dai primi riscontri, dovrebbe essere un cittadino straniero forse ospite di qualche struttura della zona.

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