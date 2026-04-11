L’abituale corsa in pineta si è trasformata in un incubo. Una insegnante di Cabras ieri sera è stata aggredita da uno sconosciuto che l’ha inseguita facendola cadere. Immediato l’allarme, la polizia ha subito avviato le ricerche per individuare il responsabile. Sempre ieri alla sala operativa della questura sono arrivate altre segnalazioni.

La donna era arrivata nel boschetto di Torregrande a metà serata. «Da trent’anni corro quasi tutte le sere in questo tratto di pineta che va verso la foce del Tirso – racconta – e mai mi era capitato nulla di simile». Ancora sotto choc, ricorda ogni istante di quei momenti concitati. «Stavo correndo e ho visto con la coda dell’occhio un uomo, un cittadino straniero con i pantaloni abbassati e che si masturbava – riferisce – ho fatto finta di nulla e ho continuato a correre per la mia strada». Passi lunghi e veloci fra le piante fino a quando si è accorta che quello sconosciuto la stava inseguendo.

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