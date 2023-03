Una “scuola” di make-up per chi ha affrontato o sta affrontato le terapie oncologiche. Un modo per imparare a farsi e sentirsi belle anche quando la malattia riesce a modificare la pelle del viso e non solo. Quella che prima era solo un’iniziativa in collaborazione con la Lilt di Oristano guidata dalla presidente Eralda Licheri, sempre in prima linea per sensibilizzare alla prevenzione, ora è diventato un vero e proprio progetto.

L’idea è di Giulia Falsarone, titolare dell’istituto Pleasure. «Ho tante clienti malate oncologiche e la maggior parte di loro mi chiede una soluzione per riappropriarsi del proprio aspetto - racconta - La verità è che tante volte ho ingoiato le lacrime davanti alla loro reazione di un sorriso di fronte allo specchio dopo un trattamento estetico. Mi sforzo per ricordare di mantenere la mia professionalità, che in quel momento sinceramente va a farsi benedire, perché ripeto, il tumore è una tematica che mi sta particolarmente a cuore. È per questo motivo che grazie alla collaborazione con Lilt di Oristano e Conad Oristano - Sosteniamo le passioni. Abbiamo creato un importante progetto dal titolo “Ho un trucco per ricominciare”. È una scuola di make-up personalizzata e completamente gratuita per chi ha affrontato le terapie per malattie tumorali ed insegnare loro a truccarsi».

La titolare di "Pleasure" (foto concessa)

Le donne che si affidano ai trucchi e agli specchi di Pleasure imparano a disegnare il tratto delle sopracciglia a quello del contorno labbra. Ma anche a scegliere il fondotinta giusto per la propria pelle sino all’applicazione del mascara. «Una ricerca ha proprio evidenziato come una maggiore attenzione all’estetica delle pazienti oncologiche possa agevolare il loro percorso terapeutico - conclude Giulia Falsarone - Truccarsi può essere considerata poca cosa, ma risulta essere di grande importanza per una donna che vede cambiare la propria immagine allo specchio».

© Riproduzione riservata