Un altro pediatra va via, un incubo per tante famiglie del territorio. Sono circa 800 i bambini di Oristano che a fine mese perderanno il pediatra di riferimento. Dopo circa 4 anni abbandona la città la dottoressa Maura Lazzari. Non sarà più in servizio esattamente dal 29 febbraio. È stata lei stessa a comunicarlo alle famiglie, dichiarando anche di essere dispiaciuta.

La speranza dunque è che entro fine mese qualcuno prenda il suo posto. La Asl proprio oggi ha annunciato sul proprio sito di aver chiesto ad Ares Sardegna la pubblicazione di un bando per l’assegnazione di un incarico provvisorio per un pediatra di libera scelta per l’ambito 1 che comprende Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Cabras e Villaurbana, proprio per sostituire la dottoressa Lazzari.

«Come sempre accade - spiega la direzione generale della Asl Oristano - non appena riceviamo la comunicazione di un trasferimento o di un pensionamento di un medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, chiediamo immediatamente ad Ares Sardegna la pubblicazione di un bando per un incarico provvisorio. Confidiamo che nelle prossime settimane arrivino diverse candidature e si possa così garantire un servizio di assistenza sanitaria puntuale e continuo ai piccoli pazienti e alle famiglie di questi otto Comuni».

