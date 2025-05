Una grande tavolata in via Dritta. Una cena solidale con protagonisti i ragazzi dell’associazione Persone Down della sezione provinciale di Oristano. Saranno loro, in collaborazione con i professionisti e gli studenti dell’Istituto alberghiero di Oristano Deodato Meloni, a servire la cena che si terrà davanti allo storico palazzo Arcais.

L’iniziativa, in programma domenica 18 maggio alle 20, è organizzata dal Rotary Club Oristano in collaborazione con il rinomato chef Cristiano Andreini di Alghero. Sarà proposto un particolare menu studiato con gli chef Alessio Pitzalis e Luca Sanna, la cui partecipazione, come quella di Andreini, sarà completamente gratuita a favore del progetto.

Il ricavato dell’iniziativa, patrocinata dalla Provincia e dal Comune con il sostegno di numerosi sostenitori e sponsor, andrà all’Aipd Oristano: l’obiettivo è allestire un’abitazione che potrà ospitare i ragazzi in cammino verso percorsi di residenzialità.

La serata sarà accompagnata dalla musica dell’Accademia della Sardegna che sostiene il progetto.

Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 347 9167557 e 340 1884584.

