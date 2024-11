Il teatro è quello dove si svolge la Sartiglia, chi ha ricevuto l'omaggio sono invece due sartiglianti.

Andrea Mulas, fondatore del progetto Message nato anni fa per diffondere la cultura sarda in tutto il mondo, ha deciso di omaggiare con un premio due ex Componidori.

Si tratta di Danilo Casula, che ha indossato il cilindro nel 2023 per il Gremio di San Giovanni e Sandro Crobu, per tutti Su Longu, capo corsa per il gremio di San Giuseppe nel 2015.

«Sono due persone che hanno regalato alla città grandi emozioni - racconta Andrea Mulas - ecco perché ho deciso di premiarli. Ma in realtà si tratta di un omaggio a tutto il mondo della Sartiglia che alla città e non solo regala grandi emozioni. Grazie ai cavalieri si tramanda questa tradizione unica, questa storia solo nostra. Ogni tanto bisognerebbe ringraziare queste persone».

Sabato scorso Mulas ha consegnato ai due cavalieri il libro “Sartiglia”, che aveva redatto anni fa con l'aiuto del fotografo oristanese Gianfranco Casu.

