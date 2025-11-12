Un premio alla memoria della dottoressa Gisella Masala, portavoce del Comitato per il Diritto alla Salute della provincia di Oristano e anima del giardino dell'Hospice di Oristano, recentemente scomparsa.

Il Comitato per il Diritto alla Salute della provincia di Oristano e l'Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica – conferirà il riconoscimento ai medici ricercatori e specializzandi in Oncologia, che studiano i tumori del pancreas e dell'intestino, venerdì 14 novembre, alle 18, al Museo Diocesano Arborense di Oristano.

Dopo i saluti dei rappresentanti del Comitato per il Diritto alla Salute, si terranno gli interventi del professor Mario Scartozzi, professore ordinario di Oncologia medica all'Università di Cagliari, della professoressa Clelia Madeddu, docente associato presso lo stesso ateneo, e della dottoressa Filomena Panzone, oncologa della Asl di Oristano. Gisella Masala era medico e odontoiatra di grande professionalità e umanità, sempre in campo a favore del diritto alla salute. È scomparsa a 59 anni a marzo scorso, dopo aver combattuto contro una brutta malattia.

