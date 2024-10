Un mese tutto rosa anche nel territorio dell’Oristanese. Un mese dedicato a controlli e appuntamenti per diffondere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Anche la sezione di Oristano della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, diretta dalla presidente Eralda Licheri, ha aderito alla campagna della Lilt Nazionale “Lilt for Women – Nastro Rosa 2024”.

Nelle giornate del 5 e 19 a Oristano e del 29 ad Arborea visite senologiche prenotabili chiamando il numero 0783-74368 il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 o registrando un messaggio in segreteria ricordandosi di lasciare il proprio numero di telefono per poter essere richiamate.

La presidente della Lilt Eralda Licheri: «Troverete le nostre volontarie all’interno del centro commerciale Porta Nuova nella giornata di venerdì 11 e in piazza Roma le mattine del 12 e 26, per la distribuzione di materiale informativo per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e promuovere la prevenzione, arma attualmente vincente, come stile di vita. Nelle giornate del 19 e 20 saremo ancora presenti, presso il centro commerciale Porta Nuova, all’evento “A mano tesa”, manifestazione che vuole dare spazio alle associazioni del territorio per promuovere le proprie attività. Le nostre volontarie saranno disponibili per la distribuzione di opuscoli sulla sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori della mammella e daranno informazioni su come orientarsi all’utilizzo del servizio pubblico sulla prevenzione della mammella».

© Riproduzione riservata