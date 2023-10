La parola d’ordine è sempre la stessa: prevenzione. Ad ottobre ritorna una delle iniziative più importanti a livello nazionale della Lega Italiana per la lotta ai tumori, che nel territorio della Asl 5 di Oristano è organizzata e coordinata dalla sezione di Oristano della Lilt, presieduta da Eralda Licheri. La campagna internazionale Nastro Rosa “Lilt For Women” ha come obiettivo informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno. Tanti gli appuntamenti previsti in tutto il territorio provinciale. Domani, sabato 7, è in programma il convegno “Dalla cura all’avere cura” dalle 9,30 alle 18 nell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.

Il convegno conclude un progetto di ricerca durato due anni e realizzato grazie ad un finanziamento della Regione Sardegna, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico nelle donne, colpite da un tumore al seno in remissione di malattia e nei loro familiari. Il mese “rosa” della prevenzione proseguirà con altre iniziative tra cui le visite al seno il 14 e il 21 ottobre al Cmo di Oristano e le visite per la prevenzione del melanoma il 20 ottobre ad Arborea. Ma non mancheranno gli incontri con le associazioni e gli amici musicisti.

Il 12 ottobre nell’Antiquarium Arborense “Un racconto di archeologia: Mater lactans”, il 14 e 15 ottobre durante la sagra della polenta ad Arborea verrà distribuito materiale informativo e illustrativo “con l’intento da un lato di ridurre i fattori di rischio e dall’altro fornire a tutte le donne gli strumenti adeguati per meglio conoscere il proprio seno ed effettuare in autonomia un corretto autoesame”, ha spiegato la presidente Licheri. Il 27 ottobre la manifestazione canora di sensibilizzazione e raccolta fondi “Note di nastri rosa” nella sala San Domenico a Oristano.

