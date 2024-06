Totem che non funzionava e ascensori fuori uso. Disagi di ogni tipo questa mattina ad Oristano negli uffici della Asl, in via Carducci, dove i cittadini si presentano anche per la scelta del medico di base.

Chi è arrivato intorno alle otto è stato accolto al piano terra dalla guardia giurata che ha riferito il non funzionamento del totem che solitamente rilascia il numero che indica l’ordine di arrivo per la scelta e revoca del medico. Tutti quindi hanno raggiunto il terzo piano senza tagliandino, con i disagi del caso.

Gli operatori hanno continuato a chiamare i numeri che però non esistevano. Non sono mancate le discussioni tra chi sosteneva di essere arrivato prima di un altro. Ma non solo: sempre oggi il terzo piano poteva essere raggiunto solo a piedi: gli ascensori, sia quelli interni che quelli esterni, non erano funzionanti. Ad avvisare le persone sempre la guardia giurata, vista l'assenza del cartello. Molti anziani hanno fatto retromarcia, altri sono arrivati al terzo piano con il fiatone e tante lamentele.

