È un baratto vero e proprio con l’obiettivo di non sprecare nulla, di aiutarsi a vicenda, di ridurre i rifiuti ma anche di fare nuove amicizie. Uno scambio tra un qualcosa che non serve più e un oggetto che invece è necessario.

A Oristano torna il Baby swap party per bambini, un’usanza che spopola in tante città d’Italia. L’appuntamento in città è organizzato da un gruppo di mamme.

Sarà possibile portare al massimo dieci cose, nuove o usate, per bambini da 0 a 10 anni: abbigliamento, accessori, scarpe, piccola attrezzatura per bambini, corredo, giochi e libri. È ammessa anche la biancheria intima ma solo se nuova e con etichetta. Tutto dovrà essere in ottimo stato e pulito.

Il 17 maggio, dalle 15 alle 18, e il 18 maggio, dalle 9 alle 11 ci sarà la consegna degli oggetti. Il 18 maggio, dalle 16, chi partecipa riceverà un corrispettivo di gettoni proporzionato a ciò che è stato consegnato per poi effettuare lo scambio. Sia la consegna che il ritiro avverranno in via Diego Contini al civico 87.

Ma non solo scambio. Anche questa volta ci sarà un momento di divertimento e crescita per i bambini presenti. È in programma infatti un laboratorio di lettura per intrattenere i più piccoli con storie che possano trasmettergli la passione per la lettura e il rispetto per la terra. «L’abbiamo già sperimentato nelle scorse edizioni e quest’anno si ripeterà - fanno sapere gli organizzatori - Il laboratorio sarà gratuito e avrà un numero di posti limitato. La prenotazione dovrà essere effettuata al momento della consegna degli articoli per lo Swap».

