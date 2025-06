C’è un nuovo canale di ascolto per i bisogni dei cittadini: è la nuova pagina Facebook della Asl di Oristano, un servizio mirato a rendere l’azienda socio-sanitaria oristanese più trasparente e aperta al dialogo.

Quello di rafforzare il rapporto con i cittadini, offrendo loro strumenti di comunicazione e interazione più semplici e veloci, era stato uno dei primi impegni del neo-commissario straordinario Federico Argiolas: «L’intento è quello di offrire un’informazione il più possibile obiettiva e qualificata su ciò che siamo in grado di fare, nell’ottica di fornire un servizio di pubblica utilità. D’altra parte è importante attivare un canale di ascolto dei bisogni dei cittadini ed essere al loro fianco per aiutarli ad avere informazioni in pochi click».

La Asl Oristano è stata la prima azienda sanitaria in Sardegna ad attivare una pagina Facebook nel 2013, arrivando a raggiungere oltre 13.000 follower. L’esperienza si era poi interrotta nel 2021 ed ora potrà essere riavviata introducendo nuove funzionalità, servizi e contenuti.

Oltre che su Facebook, l’azienda socio-sanitaria oristanese continuerà a presidiare anche i canali Telegram, Whatsapp e YouTube, dove già attualmente vengono diffuse tutte le notizie e i servizi video dell’azienda. «Puntiamo ad allargare progressivamente la nostra presenza anche su altri social, in modo da poter arrivare a una platea di cittadini il più ampia possibile - conclude Argiolas - coinvolgendo anche le fasce d’età più giovani, ai quali proporremo contenuti incentrati soprattutto sui comportamenti che aiutano a vivere meglio, con particolare attenzione alla promozione della salute mentale, alla socialità, alla corretta alimentazione e sicurezza stradale, per fare solo alcuni esempi».

