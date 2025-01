Avevano già forzato la porta d’ingresso ed erano pronti a mettere a segno un colpo nella tabaccheria di Nuraxinieddu a Oristano.

Ma non avevano fatto i conti con i Carabinieri che hanno bloccato la banda di ragazzini: un sedicenne è stato arrestato in flagranza di reato, gli altri tre (di età compresa fra i 16 ei 17 anni) sono stati denunciati alla Procura del Tribunale dei minori di Cagliari per tentato furto aggravato. Denunciato anche un complice maggiorenne.

L’episodio risale alla notte del 3 gennaio scorso quando il gruppo di ragazzini ha cercato di entrare nella tabaccheria.

Forzata e danneggiata la porta d’ingresso, i giovani sono riusciti a entrare nella rivendita ma non a portare a termine il piano. I loro movimenti hanno insospettito un carabiniere libero dal servizio che ha subito avvisato i colleghi.

In pochi minuti i militari delle stazioni di Riola Sardo, Cabras e della Radiomobile sono arrivati sul posto mandando all’aria i programmi dei minorenni che non sono riusciti a portare via nulla. Per uno di loro è scattato l’arresto, per gli altri quattro la denuncia per tentato furto aggravato. I ragazzi, dopo le formalità di rito, sono stati affidati ai genitori.

