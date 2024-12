È tempo di bilancio per il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, nato tempo fa con l'obiettivo del la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di nicchia, della rete di ospitalità e della qualità della vita. Il Distretto chiude il 2024 con tantissime iniziative alle spalle promosse a favore delle imprese che fanno parte, come lo scambio interculturale dedicato ai giovani e il Rural Award, i riconoscimenti per le aziende che si sono distinti durante l'anno.

Nelle ultime settimane è iniziato invece il laboratorio intelligente che ha l'ambizione di essere uno strumento di conoscenza e aggiornamento per i soci del Distretto, le lezioni proseguiranno nei prossimi mesi per i gruppi di partecipanti. Durante le festività, il 27 dicembre alle 17, nella sede del Centro Socio-Culturale di Siamanna, si terrà inoltre la "Regalo di Natale: la tombolata del distretto rurale giudicato di Arborea.

«Il 2024 è stato un anno ricco di iniziative e grandi soddisfazioni per il Distretto - commenta il presidente Pietro Paolo Erbì - Sono soddisfatto delle attività portate avanti con il supporto del Consiglio. Le risposte positive delle imprese ci portano a pensare che il 2025 potrà essere eccellente all'inizio di una programmazione che mira alla crescita delle aziende - va avanti Erbì - Quella del Distretto è una rete proficua, composta da piccole e medie imprese caratterizzate dalla presenza di imprenditori che vogliono fare un salto in avanti nella crescita Il laboratorio intelligente è solo la prima di tante opportunità che forniremo ai nostri soci per poter essere sempre aggiornati sul mondo che cambia».

© Riproduzione riservata