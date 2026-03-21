Per un pò abbandoneranno i libri di storia e geografia e indosseranno il camice bianco, magari in attesa di portarlo per sempre nei corridoi degli ospedali. La Asl di Oristano apre le porte agli studenti del liceo scientifico "Mariano IV d'Arborea", corso biomedico. Trentasette gli allievi iscritti al quinto anno dell’istituto che in queste settimane, grazie al progetto formativo scuola lavoro, seguiranno il personale medico e infermieristico per conoscere da vicino quali sono e come si svolgono le attività dei reparti e gli ambulatori ospedalieri. Il progetto, nato alcuni anni fa dalla proposta dell’istituto superiore diretto dalla dirigente Donatella Arzedi e coordinato dalle docenti Maria Giuseppina Francioni e Daniela Sau ed accolto con entusiasmo dall’Azienda sanitaria oristanese, ha coinvolto sei strutture: Centro trasfusionale, Otorinolaringoiatria, Anatomia, Patologica dell’ospedale San Martino di Oristano, le sedi di Oristano e Ghilarza di Diabetologia e del Laboratorio Analisi ed infine Cardiologia e Utic, che quest’anno ha aderito per la prima volta al progetto.

«Grazie a questo percorso formativo, offriamo ai ragazzi la possibilità di osservare sul campo come si lavora in un reparto di emergenza-urgenza – ha spiegato il direttore del reparto di Cardiologia Francesco Dettori – perché abbiano una sorta di bussola per orientarsi nella successiva scelta del percorso universitario». «Siamo orgogliosi di aver accolto anche quest’anno gli studenti del liceo con questo progetto che ha lo scopo di orientare gli

studenti verso le facoltà scientifiche e sanitarie – ha spiegato Simona Agus, della struttura Risk Management, qualità e formazione permanente diretta da Gian Franco Puggioni, e referente del progetto per la Asl 5 –In questo modo offriamo un supporto concreto ai giovani di compiere una scelta consapevole e determinante per il loro futuro». Le docenti Francioni e Sau: «Grazie al progetto, i nostri studenti possono andare oltre le conoscenze teoriche ed

arricchirsi di una serie di competenze trasversali che si possono acquisire esclusivamente sul campo e che entreranno a far parte del bagaglio formativo dello studente, diventando anche materia d’esame». «La collaborazione ormai consolidata con il liceo Mariano IV d’Arborea, rappresenta un’opportunità preziosa sia per gli studenti che intendono

orientare il proprio futuro professionale verso il mondo della sanità, sia per l’Asl oristanese che, scommettendo sulle nuove generazioni, può contribuire a formare futuri medici, infermieri e più in generale operatori delle professioni sanitarie, figure di cui oggi c’è estremo bisogno» ha osservato la direttrice generale della Asl 5, Grazia Cattina.

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